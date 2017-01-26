Несколько участков автодорог в Западном Казахстане станут платными
В Казахстане до 2019 года планируется ввести шесть тысяч километров платных автодорог, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта F2.kz
В частности, в этом году планируется начать строительство систем взимания платы на участках Астана - Темиртау, Алматы - Капчагай, Алматы - Хоргос. Также начнется проектирование системы платности на автомобильных дорогах протяженностью еще более пяти тысяч километров. Об этом в интервью с Tengrinews.kz рассказал заместитель председателя "Казавтожол" Темирхан МЕНДЫГАЛИЕВ. По его словам, одной из задач государственной программы является обеспечение протяженности автодорог порядка шести тысяч километров до 2019 года. Система платности на них будет внедряться на основных транспортных коридорах страны. В том числе на участках, которые будут построены в рамках "Нурлы жол".
Таким образом, по западному Казахстану платными вскоре станут следующие участки дорог: Актобе - Уральск - граница РФ на Самару, Уральск - граница РФ на Саратов, Актау - Бейнеу, Атырау - Досор, Бейнеу - граница Республики Узбекистан.
Строительство дороги Актобе-Атырау-Астрахань по государственной программе «Нурлы жол», куда и входит участок "Атырау-Доссор" уже началось. Ее протяженность составляет 432 км.
Как сообщили корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в Атырауском филиале АО «КазАвтоЖол», в настоящее время работы по ремонту дороги "Атырау-Доссор" ведутся напротив села Макат на расстоянии 10 км. В этом году строительство данного дорожного участка планируется закончить.
- Ширина асфальтового покрытия здесь была увеличена ровно на один метр, и сейчас она достигает девяти. При строительстве дороги используются новые технологии. Так, например, основание дороги состоит не только из щебня, здесь специалисты применяют полимергрунтовую смесь и материалы на основе минералов, что в несколько раз повышает качество дорожного покрытия, - рассказали представители компании.
Осенью 2016 года велись работы по проектированию участка Сагиз-Макат, протяженностью 138 километров, Макат - Доссор протяженностью 17 километров и в направлении города Астрахань Российской Федерации протяженностью 277 километров. Для проектно-изыскательских работ на 2014-2016 годы выделено 608 726 211 тенге, из них до 1 августа 2016 года было освоено 570 813 686 тенге.
Ерлан ОМАРОВ
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!