Команда #eldivinoteam приурочила акцию к празднику Крещение и проехала по городу на фирменном автобусе, бесплатно раздавая чашки с бодрящим кофе и согревающим чаем.Особенно обрадовались проведению акции уральцы, принимавшие участие в традиционном для Крещения купании в проруби.Команда развлекательного комплекса ELDIVINO и B.FOR KAFE посетила со своим угощением городской парк культуры и отдыха, Михайло-Архангельский собор и туристическую базу «Динамо».Также ребята раздавали ароматные кофе и чай прохожим на проспекте Достык-Дружба.- Мы проехали по городу, поздравили горожан с праздником, угостили их горячим чаем и кофе. По нашим подсчетам, мы угостили более 300 человек. Очень приятно видеть позитивную реакцию людей. Ведь, по сути, это мелочь, но какая приятная! И взрослые, и дети с улыбкой на лице принимали наши горячие напитки, с удовольствием фотографировались с нами, рассказывали о впечатлениях своего купания в проруби, - рассказал организатор акции, арт-директор комплекса ELDIVINO Нурсултан УРАЗАЛИЕВ.Кафетерий B.FOR KAFE, который находится рядом с комплексом ELDIVINO, привлекает также вкусной и доступной по цене едой и напитками. Особенностью заведения является круглосуточная доступность и возможность заказа блюд и напитков на вынос, что делает B.FOR KAFE по-особенному приятным местом для ланча, завтрака или вечерних посиделок в компании друзей. - Вы знаете, что мы – развлекательный комплекс ELDIVINO - уже организовывали благотворительный новогодний утренник для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Акция с бесплатным кофе у нас была по плану второй. И это далеко не предел, мы готовим множество сюрпризов и акций! Следите за новостями, - отметил Нурсултан УРАЗАЛИЕВ.Впереди нас ожидают праздники, дружеские встречи и семейные значимые события, коллективные «вылазки» да и просто много приятных выходных дней. Развлекательный комплекс ELDIVINO и кафетерий B.FOR KAFE – это отличная идея для таких событий. Приглашаем отдохнуть! Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!Новости Компаний.