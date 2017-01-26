В поселке Зачаганск будут проходить ремонтные работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 27 января в поселке Зачаганск будут производиться работы по вводу в эксплуатацию электролизной установки для обеззараживания воды на насосной станции №20, которая обеспечивает подачу воды в населенный пункт.

- Ввод в эксплуатацию данной установки приведет к улучшению качества подаваемой воды, - пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».

Ориентировочное время проведения работ – с 18.00час. до 22.00час.

Кристина КОБИНА