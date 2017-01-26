Жители поселка Деркул возмущенны тем, что вечером из города они не могут уехать домой на автобусе, потому как он рано сходит с маршрута, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Один из самых наболевших вопросов для жителей Деркула является работа автобусов №7 и 4. Деркульцы постоянно жалуются во все инстанции на то, что днем им приходится по полчаса ждать автобусы, а после 20.00 часов их и вовсе нет.
- Если днем автобус можно дождаться, то после восьми вечера из города к нам просто не уехать. Приходится добираться на попутках. Это не очень выгодно для нас. В автобусах №7 и 4 висит номер диспетчера, но когда вечером звонишь туда, там просто не берут трубку. Тогда зачем писать этот телефон вообще, - возмутилась жительница Деркула Татьяна.
Один из местных жителей даже предложил акиму проехаться на автобусе №7, чтобы понять, на что жалуются деркульцы.
Владелец автопарка, к которому относится маршрут №7 Эльдар ВАГАПОВ, отметил, что номер указан его, и он постоянно включен.
По словам градоначальника Наримана ТУРЕАЛИЕВА, протяженность маршрута №4 составляет 46 километров, по нему ездят 18 ПАЗов.
- Спасибо за предложение, я в прошлом году с коллегами ездил на всех маршрутах и знаю, где какие проблемы. Ранее я лично контролировал автобус №12, который ездит в поселок Подстепное, потому что там тоже жалобы были - он также рано сходил с маршрута. Сейчас если перевозчик не решит это, то серьезные меры буду принимать я, - пояснил аким города. - Я не могу на один маршрут пустить 40 автобусов, это будет большая нагрузка на перевозчика. Могу предложить вам разделить маршрут пополам. К примеру, чтобы круг у автобуса заканчивался не в поселке Коминтер, а на рынке. Тогда вам придется из одного конца города добираться до другого с пересадками не за 60 тенге, а уже за 120 тенге.
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ подчеркнул, что систему пассажироперевозок необходимо полностью перестроить, однако, как он отметил, на это надо время и инвесторы.
Также аким Уральска попросил перевозчиков указывать в автобусах номера диспетчеров, которые работают.
К слову, в декабре жители Деркула прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно как горожане вечером не могут зайти в переполненный автобус.
