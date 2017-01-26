Иллюстративное фото "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в одном из торговых центров города Уральск, под предлогом продажи шубы женщина 1983 года рождения, завладела денежными средствами в размере 160 тысяч тенге. -Мошенница была задержана сотрудниками ДВД ЗКО. Она дала признательные показания. Похищенное изъято, - пояснили в ДВД ЗКО. Предъявлены обвинения согласно статьи 190"Мошенничество" УК РК. Другие подробности происшествия не сообщаются.