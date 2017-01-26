Два года подряд акимы обещают жителям ПДП-2 поселка Деркул застелить грязные разбитые дороги старым асфальтом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 января прошла отчетная встреча акима г. Уральск с жителями Деркула. По словам жителя ПДП-2 Мурата КЕНЖЕГУЛОВА, на протяжении двух последних лет акимы обещают решить проблему с разбитыми дорогами, однако дальше обещаний дело не идет. - Еще предыдущий аким говорил, что асфальт, который снимают с центральных дорог Уральска, привезут к нам и засыпят глиняную жижу, но ничего не поменялось. В прошлом году нам центральную улицу засыпали щебнем, но он просто утонул в грязи и легче от этого не стало. Зачем пускать деньги на ветер и покупать щебень, если можно использовать старый асфальт? - возмутился житель Деркула Мурат КЕНЖЕГУЛОВ. На что аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ ответил, что использованный асфальт в ПДП-2 постелить нельзя из-за мягкого грунта, так как он просто через год перемешается с грязью. - В ПДП-2 не было дороги. Мы сравняли грунт и засыпали ее щебнем. У подрядчика два года гарантии на работу, поэтому денег мы напрасно не потратили, - отметил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Я не обещаю вам построить дорогу в следующем году, потому что на благоустройство вашего микрорайона требуется 6,5 млрд тенге. Стоит отметить, что в мае 2016 года Нариман ТУРЕГАЛИЕВ объезжая поселок Деркул, лично пообещал жителям заафальтировать главную улицу срезанным с проспекта Достык асфальтом.