Уголовное дело в отношении двоих подсудимых было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Согласно материалам дела, в июне прошлого года в Махамбетском районе Атырауской области подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить соседа. При этом один из сообщников знал, что у пенсионера имеются денежные накопления. Преступники проникли во двор к одинокому пожилому человеку и постучали в окно. Когда пенсионер отрыл дверь, один из подсудимых стал бить его по голове металлической трубой, от ударов пожилой мужчина скончался на месте. После совершенного убийства, тот же преступник принялся искать в доме тайник с деньгами. Однако, обнаружив всего лишь 100 тысяч тенге и карточку от банкомата, скрылся с места преступления. На главном судебном разбирательстве вина подсудимых подтвердились благодаря приведенным в ходе судебного следствия доказательствам. - Суд признал главного участника преступления виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества за разбойное нападение и убийство. Его сообщник признан виновным за недонесение особо тяжкого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе областного суда. Приговор суда вступил в законную силу.