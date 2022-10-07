- Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата, - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что WhatsApp прекратит поддержку некоторых устаревших версий iOS. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 13 июня
Где завтра пройдут сильные грозы с градом, а в каких районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, рассказали синоптики.
Платить ЧСИ больше не придется? В Казахстане пересмотрят правила для разведенных родителей
В Казахстане пересмотрят порядок оплаты услуг ЧСИ по делам о праве разведенных родителей на встречи и общение с детьми.
Замакима Уральска проверил компьютерные клубы и парки и нашёл нарушителей
В Уральске прошел масштабный ночной рейд по подросткам.
Шенген по новым правилам: какие визовые льготы получат казахстанцы в ближайшее время
Казахстан и Европейский союз приблизились к подписанию соглашений, которые существенно облегчат жизнь путешественникам.
В Уральске охранник обокрал фирму, которую сам же охранял
Мужчина унес из служебного кабинета четверть миллиона тенге, но забыл про камеры видеонаблюдения.
Ни денег, ни отпуска: в Актобе турфирма обманула более 70 клиентов
В полицию обратились уже более 70 человек, которые остались и без денег, и без долгожданного отпуска.
Танцевальный коллектив из ЗКО завоевал сразу два Гран-при на международном конкурсе
За два года коллектив не первый раз завоевывает высокие награды.
Пять утонули, трое выпали из окон: в ЗКО озвучили пугающую статистику детского травматизма
Только с начала этого лета в области пострадали и погибли десятки детей. В полиции и ДЧС бьют тревогу: практически во всех случаях они были...
За терроризм и экстремизм в Казахстане осудили 13 человек за два месяца
В КНБ РК озвучили итоги спецопераций и судебных процессов за апрель и май.