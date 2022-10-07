Теперь пользователи могут покидать групповые чаты без предупреждения. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay В популярном мессенджере появилась новая функция, сообщается в официальном
-аккаунте WhatsApp.
- Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что WhatsApp прекратит поддержку некоторых устаревших версий iOS. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.