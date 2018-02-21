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Социум

Новая категория учителей «педагог-мастер» появится в Казахстане

Учителя этой категории будут получать надбавку в размере 50% от оклада, передает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство образования и науки планирует ввести новую категорию учителей – "педагог-мастер". Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента сообщил вице-министр профильного ведомства РК Асхат Аймагамбетов. -Педагоги категории "педагог-мастер", которые пройдут Национальный квалификационный тест, будут получать 50% от своего оклада – надбавку к тому, что уже сегодня имеется. Сейчас уже вносятся новые категории. Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведём
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Новая категория учителей «педагог-мастер» появится в Казахстане
Учителя этой категории будут получать надбавку в размере 50% от оклада, передает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство образования и науки планирует ввести новую категорию учителей – "педагог-мастер". Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента сообщил вице-министр профильного ведомства РК Асхат Аймагамбетов. -Педагоги категории "педагог-мастер", которые пройдут Национальный квалификационный тест, будут получать 50% от своего оклада – надбавку к тому, что уже сегодня имеется. Сейчас уже вносятся новые категории. Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведём к тому, что будет новая система аттестации. По ней у педагога будут новые надбавки. Те коллеги, которые имеют надбавки по сегодняшней системе, по категориям, свои надбавки сохранят, – сказал он. Как ранее объяснял министр образования и науки Ерлан Сагадиев, зарплата учителей будет зависеть от уровня, который будет присуждать Национальный квалификационный тест. -Для тех, кто прошёл категорию по старой системе аттестации, есть время до пяти лет, чтобы спокойно работать. Заново аттестацию проходить не обязательно. Но при этом у учителя остаётся старая сетка заработной платы. Если преподаватель хочет перейти на новую сетку, нужно сдать Национальный квалификационный тест. В тесте 100 вопросов, из них 70% по самому предмету, который учитель преподаёт, – пояснил Ерлан Сагадиев. В своём Послании народу Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновлённое содержание учебного материала, увеличить на 30%. Сделано это для повышения престижа профессии учителя, отметил глава государства. В Минфине сообщили, что для реализации Послания Президента потребуется уточнение бюджета. 11 января министр финансов Бахыт Султанов объявил, что на повышение зарплат учителям заложено 70 млрд тенге.
учителя

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