Новая категория учителей «педагог-мастер» появится в Казахстане

Учителя этой категории будут получать надбавку в размере 50% от оклада, передает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство образования и науки планирует ввести новую категорию учителей – "педагог-мастер". Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента сообщил вице-министр профильного ведомства РК Асхат Аймагамбетов. -Педагоги категории "педагог-мастер", которые пройдут Национальный квалификационный тест, будут получать 50% от своего оклада – надбавку к тому, что уже сегодня имеется. Сейчас уже вносятся новые категории. Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведём