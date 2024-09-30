В Уральске, по адресу улица Поповича 12, офис 2, начала работу новая швейная мастерская, специализирующаяся на производстве изделий из технических тканей.





Здесь можно заказать уникальные полога, укрытия, тенты, а также чехлы для автомобилей, лодок, тракторов и различного оборудования, включая моторы.

Мастерская предлагает продукцию из высококачественных материалов, таких как Оксфорд, Кардура, ПВХ и брезент. Эти материалы отличаются прочностью, водонепроницаемостью и огнеупорностью, что гарантирует долговечность и надежность изделий.





В приоритете мастерской – качество, поэтому все изделия изготавливаются на заказ с вниманием к каждой детали.





— Мы берем заказы любой сложности, — говорит основательница мастерской Ольга Мельниченко. - Если изделие простое, мы можем выполнить его всего за пару часов. Более сложные заказы требуют до недели работы, но все зависит от сложности задачи. Наши изделия уникальны — такие вещи не купишь в магазине.









Если вы ищете надежное решение для защиты вашего авто, оборудования или лодки, то обратитесь в новую мастерскую в Уральске, и получите качественный и долговечный продукт, созданный «Группа компании МегаФормат» специально для вас!

По вопросам вы можете обратиться по номерам телефонов:

+ 7 747 238 63 21

+ 7 777 194 41 20





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