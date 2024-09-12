Предприятие закупило девять единиц техники и два спецоборудования.

ТОО "Жайык таза кала", предприятие, ответственное за санитарное состояние и благоустройство Уральска, сделало очередной важный шаг в улучшении качества предоставляемых услуг. Компания приобрела новую технику для более эффективной уборки и поддержания чистоты на улицах, что, безусловно, будет способствовать повышению уровня комфорта и экологии для всех жителей.

Новый парк техники включает в себя специализированные машины для уборки улиц, тротуаров и парков. Благодаря современным технологиям, новые машины позволяют справляться с большим объемом работы за меньшее время. Это значит, что городские улицы будут очищаться быстрее и с меньшими затратами ресурсов.

Всего предприятие в этом году закупило 11 единиц техники, а за последние пять лет обновлено 110 единиц. Новая техника позволит более оперативно выполнять работы по уборке и благоустройству города. Важно отметить, что внедрение новой техники также позволит минимизировать ручной труд работников предприятия, что сделает их работу более безопасной и продуктивной. К примеру, подметально-уборочная машина ПУМ-500 –может легко подмести и очистить любую дорогу (улицу), горячий и холодный асфальт, бетон, паркет, каменную брусчатку, убрать с поверхности гравий, щебень, строительный мусор, гальку, стеклянные бутылки, жестяные банки, сухую и влажную пыль, крупный и мелкий песок, навоз, грязь, рассыпанные фрукты и овощи, даже может очищать промышленные помещения. Техника может заменить 50 дворников. Основным преимуществом ПУМ-500 является уникальная практичная конструкция - кроме подметания мусора машину можно использовать в качестве мойки высоким давлением, машины для полива орошения, машины для опрыскивания инсектицидами в сельском хозяйстве, машина сама поднимает и разгружает в мусорный контейнер свой бункер. Такой техники закупили в количестве двух единиц.

Ещё на баланс ТОО «Жайык таза кала» прибавились четыре единицы комбинированных дорожных машин. По словам руководителя компании Рината Нургалиева, они предназначены для всесезонного использования по содержанию городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием.

– В летний период машины используются с поливомоечным оборудованием для мойки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы и поливки зеленых насаждений. В зимний период машины используются с пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега плужно-щеточным оборудованием, - рассказал Ринат Нургалиев.

Ещё закуплено шесть единиц тракторов МТЗ-82. Кстати, именно они являются одной из самых востребованных на рынке технических единиц в категории "городская спецтехника". Отличается высокой, рабочей производительностью и возможностью эксплуатироваться круглогодично. Машина состоит из базового трактора, плужного и щеточного оборудования. Стоит отметить выраженную функциональность данной модели. В ТОО «Жайык таза кала» уверены, что новая техника позволит не только быстро и качественно заниматься уборкой улиц Уральска, но и значительно облегчит работу сотрудников предприятия.

Подводя итоги, хочется отметить, что чистота городских улиц — один из важнейших факторов, влияющих на качество жизни в современном городе. Уборка улиц — это не просто рутинная работа коммунальных служб, а систематическое мероприятие, необходимое для поддержания санитарных норм, эстетики и общей благоприятной атмосферы. Чистые улицы — это результат совместных усилий коммунальных служб и граждан, которые понимают важность заботы о своем городе. Ведь народная мудрость гласит: «Чисто не там где убирают, а там не сорят».