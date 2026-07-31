Новая веха для региона: Токаев и лидеры пяти стран приняли важную декларацию

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Акорды. В начале своего выступления глава государства поблагодарил президента Кыргызстана Садыра Жапарова за гостеприимство и организацию встречи, подчеркнув крепкие братские узы между народами.

- Казахи и кыргызы - братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами - это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил впечатляющие успехи Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова, подчеркнув, что стабильность соседней республики важна для всего региона.

Главным событием саммита стало завершение подписания знакового соглашения. Токаев назвал его историческим шагом для всего региона:

- Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов.

Глава Казахстана также выразил признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за присоединение к договору и предложил разработать практический План мероприятий для реализации его положений. По словам президента, благодаря росту доверия Центральная Азия сегодня переживает наиболее успешный период в современной истории.

Отдельно Токаев акцентировал внимание на участии Азербайджана в качестве полноправного члена Консультативных встреч, что открывает новые возможности для укрепления торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-логистических связей.

По итогам неформального саммита главы государств Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию.

Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан ранее сегодня.