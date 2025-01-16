Нового руководителя облспорта назначили в ЗКО

Сегодня, 16 января, в ЗКО назначили нового руководителя управления физической культуры и спорта. Им стал 33-летний Бакдаулет Сабитов из Туркестанской области.

Сегодня, 16 января, в ЗКО назначили нового руководителя управления физической культуры и спорта. Им стал 33-летний Бакдаулет Сабитов из Туркестанской области. Он является мастером спорта международного уровня по казакша курес и мастером спорта по дзюдо.

Некоторое время управлял федерацией РК по казакша курес. Последние годы работал директором ГККП «Центр по национальным и конным видам спорта» министерства туризма и спорта РК.

Отметим, что ранее пост главы облспорта занимал Женис Нигметуллин, который перешел в управление культуры и развития языков. Позже его обязанности выполнял Мирболат Нуржанов. Тогда жители ЗКО недоумевали, почему спортивное ведомство возглавляют не спортивные чиновники. Ведь Нигметуллин по образованию юрист и финансист, а Нуржанов - педагог.