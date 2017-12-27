По традиции новогодний стол должен быть красив и разнообразен. Для того чтобы праздник прошел на все 100%, к Новому году необходимо готовиться заранее. А что делать, если Вы с утра до вечера на работе возитесь с годовыми отчетами? Тогда ловите! Специально для читателей "МГ" рецепты новогодних блюд и салатов! А если у Вас есть чем поделиться с нами, то оставляйте рецепты своих любимых блюд в комментариях. С Новым Годом!
фото с сайта photo-tochka
Новогоднее меню должно содержать закуски, горячее блюдо и ряд салатов.
Одной из самых быстрых и вкусных закусок на праздничный стол - рулетики из лаваша с семгой или ветчиной. Для этого лаваш смазывается плавленым сыром, сверху укладываются ломтики слабосоленой семги или ветчины, затем все скручивается рулетом и отправляется на 10-15 минут в морозилку. После чего нарезать и украсить зеленью.
Салат «Вечер декабря»
Многим нравится незатейливый салат из свеклы с грецкими орехами. Отварили, натерли, приправили чесночком - вкуснятина! При этом еще и полезно. Но если включить фантазию и добавить ингредиенты, получится восхитительная закуска, которая станет украшением праздничного стола! Печень сделает салат более сытным и вкусным, а тертый сыр - более нарядным. Настоящие снежные сугробы!
Вам понадобится:
Куриная печень – 300 г;
Морковь – 120 г;
Твердый сыр – 150 г;
Подсолнечное масло по вкусу;
Черный перец (молотый) по вкусу;
Свекла – 150 г;
Лук – 90 г;
Майонез по вкусу;
Соль по вкусу;
Грецкие орехи – 100 г.
Приготовление:
Шаг 1. Очистите печень, отделив кусочки жира и невкусные пленочки. Мелко нарежьте. Очистите и измельчите лук. Очистите и натрите морковку.
Шаг 2. Разогрейте сковородку, налейте масло. Слегка поджарьте лук и добавьте морковь. Протушите несколько минут. Выложите кусочки печени, увеличьте огонь и обжарьте всё вместе, помешивая, еще 5 минут. Посолите, поперчите.
Шаг 3. Заверните свеклу в фольгу и запекайте 1 час при 180 градусах. Остудите, очистите и натрите. Посолите, поперчите. Крупно натрите сыр и порубите половину орехов.
Шаг 4. Выложите первым слоем свеклу, промажьте майонезом. Посыпьте орехами. Смажьте майонезом. Выложите печень, смажьте майонезом и присыпьте сыром. Украсьте половинками орехов, сделайте сеточку из майонеза. Оставьте на всю ночь.
Салат с курицей и грейпфрутом
Салат с курицей и грейпфрутом - тайское блюдо с оригинальным вкусом. Его оценят те, кто любит необычное сочетание продуктов, а также те, кто придерживается правильного питания.
Вам понадобится:
Грейпфрут – 1 шт.;
Капуста пекинская – 300 г;
Яблочный уксус – 1 ст.л.;
Соль по вкусу;
Куриная грудка – 300 г;
Горчица – 15 г;
Оливковое масло – 20 мл.
Приготовление
Шаг 1. Запеките или сварите в слегка подсоленной воде куриную грудку. Остудите и порежьте мясо полосками или прямо руками разделите на кусочки.
Шаг 2. Нарежьте пекинскую капусту. Грейпфрут разберите на дольки и очистите от перегородок. Затем очистите дольки и нарежьте их кусочками. Соедините подготовленные продукты и слегка перемешайте.
Шаг 3. Приготовьте заправку, которая придаст блюду нотку пикантности. Горчицу, уксус, оливковое масло и соль взбейте вилкой в однородный соус.
Шаг 4. Полейте салат заправкой и снова перемешайте. Теперь блюдо готово к подаче.
Салат «День и ночь»
Ваша кулинарная копилка пополнится потрясающим рецептом салата «День и ночь». Вместо привычной мешанины с майонезом, отличная закуска слоями и оригинальная подача.
Вам понадобится:
Говядина – 200 г;
Огурцы – 2 шт.;
Картофель – 3 шт.;
Маслины – 100 г;
Морковь – 3 шт.;
Куриное филе – 200 г;
Огурцы соленые – 2 шт.;
Лук – 1 шт.;
Шампиньоны – 100 г;
Твердый сыр – 150 г.
Приготовление:
Шаг 1. Отварите куриное филе и говядину. Нарежьте мясо кубиками. Сварите яйца, картофель, а также морковь. Измельчите лук и замаринуйте его.
Шаг 2. Возьмите плоскую тарелку. Условно разделите ее на две части. На первую выложите курицу, на вторую — говядину. Смажьте слой майонезом.
Шаг 3. Нарежьте огурцы кубиком. Выложите свежие на мясо курицы, а соленые на говядину. Смажьте майонезом.
Шаг 4. Натрите картофель на терке. Выложите его в качестве общего слоя. Снова смажьте майонезом. Следующим слоем будет маринованный лук. Его тоже нужно смазать майонезом.
Шаг 5. Нарежьте маслины и грибы. Выложите грибы на одну половинку салата, маслины на вторую. Натрите морковь и сыр. Выложите на разных половинках салата. Смажьте майонезом.
Шаг 6. Отдельно натрите яичные белки и желтки. Украсьте желтками одну половину салата, а белками вторую. Маслины и морковь также можно использовать для украшения. Салат готов.
Салат «Рог изобилия»
Рог изобилия всегда считался символом неистощимого источника сокровищ. Салат с одноименным названием — своеобразное кулинарное сокровище. Тут и копченое мясо, и сыр, и чернослив, и яблоко. Получается настоящее раздолье. Не поленитесь выложить смешанные ингредиенты именно в виде рога и украсить.
Вам понадобится:
Копченая куриная грудка – 350 г;
Яблоко – 1 шт.;
Яйцо – 4 шт.;
Грецкие орехи – 100 г;
Соль по вкусу;
Чернослив – 50 г;
Твердый сыр – 100 г;
Лук – 1 шт.;
Майонез по вкусу;
Черный перец(молотый) по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1. Измельчите луковицу. Залейте овощ кипятком. Отставьте в сторону.
Шаг 2. Нарежьте копченое мясо кубиками. Натрите на терке твердый сыр и яблоко. Сварите яйца. Нарежьте их небольшими брусочками. Промойте чернослив. Измельчите его.
Шаг 3. Теперь все вышеперечисленные ингредиенты нужно заправить майонезом, солью и перцем. Тщательно смешайте и выложите на плоскую тарелку в форме рога.
Шаг 4. Украсьте салат майонезной сеточкой и орехами.
Салат готов. Пусть рог изобилия поселится в вашем меню.
Салат «Царский»
Вид и вкус салата «Царский» полностью соответствует названию. В составе не те продукты, которые вы покупаете каждый день. А значит, приготовив его один-два раза в год, вы чувствуете себя действительно правителем. Если не какой-то маленькой страны, то своей кухни точно.
Вам понадобится:
Кальмары – 500 г;
Яйцо – 10 шт.;
Укроп по вкусу;
Майонез по вкусу;
Крабовые палочки – 250 г;
Петрушка по вкусу;
Красная икра – 200 г;
Маслины – 7-8 шт.
Приготовление:
Шаг 1. Почистите кальмары. Залейте их кипятком. Проварите так всего 1 минуту. Слейте воду. Поставьте емкость с кальмарами под холодную воду. Хорошенько промойте их.
Шаг 2. Нарежьте мясо кальмаров соломкой. Сварите яйца. Разделите каждое яйцо на желток и белок. Последний нужно нарезать тонкой соломкой. Желток вовсе не понадобится.
Шаг 3. Измельчите крабовые палочки. Порубите зелень.
Шаг 4. Выложите салат слоями в следующей очередности: мясо кальмаров, майонез, белок, укроп и петрушка, крабовые палочки, белок, майонез, икра. По желанию вы можете менять очередность слоев и даже использовать измельченный желток в качестве одного из них. Готовый салат можно украсить маслинами.
Основа меню повторяется из года в год. В этот раз стоит покреативничать. Даже если вы не собираетесь встречать десяток гостей и хотите просто посидеть в кругу семьи, угоститесь чем-то действительно царским.
Салат «Собачка»
По восточному календарю 2018-й - год Желтой Земляной Собаки, и это отличный повод приготовить что-то тематическое и оригинальное.
Вам понадобится:
Картофель – 2 шт.;
Куриное филе – 300 г;
Майонез – 3 ст.л.;
Черный перец(молотый) по вкусу;
Помидор – 1 шт.;
Яйцо – 2 шт.;
Морковь – 1 шт.;
Огурцы – 1-2 шт.;
Соль по вкусу;
Маслины – 3-4 шт.;
Гвоздика – 6 шт.
Приготовление:
Шаг 1. Отварите картофель в мундире, морковь, яйца и куриное филе. Когда овощи и яйца приготовятся, очистите их от кожуры и скорлупы.
Шаг 2. Картофель и морковь нарежьте мелким кубиком и поместите их в глубокую посуду.
Шаг 3. Небольшими кусочками нарежьте куриное филе. Измельчите огурец и 1 яйцо, добавьте ингредиенты в посуду с картофелем и морковью. Добавьте соль, перец, майонез и хорошенько всё перемешайте.
Шаг 4. Выложите салат на плоское блюдо в форме собачьей мордочки с ушками. Оставшиеся яйца разделите на белки и желтки. Желтки натрите на мелкой терке и посыпьте ими мордочку. Натертым белком выложите носик и ушки.
Шаг 5. Нарежьте маслины и сделайте из них глаза, брови, нос и язык. Если у вас есть помидор, можете использовать кусочек для языка. Также можно сделать усики из сушеной гвоздики.
Символ наступающего года - тематический салат «Собачка» готов!
Салат «Хлопушка»
Эта хлопушка точно не разочарует вас и подарит настоящий взрыв вкуса и цвета. Можете вложить в нее всю свою фантазию и сдобрить любовью к тем, с кем будете сидеть за одним столом — они точно оценят!
Вам понадобится:
Картофель – 6 шт.;
Куриная грудка – 600 г;
Зерна граната – 150 г;
Лук – 1 шт.;
Консервированная кукуруза – 200 г;
Соль по вкусу;
Яйцо – 8 шт.;
Грецкие орехи – 0,5 стак.;
Свекла – 1 шт.;
Майонез по вкусу;
Укроп – 4 веточки;
Уксусная эссенция по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1. Отварите картофель в мундире, снимите кожицу и натрите. Распределите по пищевой пленке, придав форму прямоугольника. Плотно прижимайте. Присолите и смажьте майонезом. Выбирайте густой и кладите немного, чтобы ваша «хлопушка» не вышла рыхлой и не поплыла.
Шаг 2. Слегка отступив от края, разложите мелко нарезанную отварную курицу, присолите, смажьте майонезом. Покройте измельченным луком, предварительно замоченным в уксусе и тремя мелко натертыми яйцами. Смажьте майонезом.
Шаг 3. Посыпьте рублеными орехами, смажьте майонезом, выложите зерна граната. Сверните в рулет, помогая себе пленкой. Уберите на час в холодильник.
Шаг 4. Освободите от пленки, переложите на блюдо стыком вниз. Полностью смажьте майонезом. Отделите в оставшихся яйцах белки от желтков. Натрите белки. Отделите половину и покрасьте свекольным соком. Белыми посыпьте ровные стороны.
Шаг 5. Украсьте рулет диагональными полосами розового белка, измельченных желтков и мелко нарезанной зелени. Разделите их рядами зернышек граната и кукурузы. Ими же украсьте тарелку — получится конфетти. Праздничный салат готов!
А теперь горячее
Мясной рулет с грибами и сыром
Этот вариант мясного рулета готовится из свиной мякоти с начинкой из грибов и сыра. Его вкус и аромат заставят затрепетать всех любителей мяса! При простом приготовлении это блюдо имеет совершенно изумительный вкус!
• После приготовления вы получите 10 порций
• Время приготовления: 120 минут
Необходимо:
• свинина - 1 кг (шея или корейка б/к)
• грибы - 200 г (любые)
• сыр - 100 г
• луковица - 1 шт.
• чеснок - 1 зубчик
• укроп
• растительное масло
• перец
• соль
• сливочное масло
Приготовление:
Хорошо промыть мясо, вытереть бумажными полотенцами, вдоль куска посередине сделать глубокий надрез (до середины куска), сделать от этого надреза боковые – влево и вправо, не прорезая до конца (1см) – мясо в результате должно получиться развернуть как книжку.
Накрыть мясо пищевой пленкой, отбить с помощью кухонного молотка, натереть перцем и солью.
Для начинки подготовить грибы, если нужно – отварить, затем обжарить вместе с мелко нарезанным луком и чесноком до легкого зарумянивания.
Сыр потереть на крупной терке, добавить в начинку, поперчить и перемешать.
Приготовленную начинку выложить на мясо свернуть рулетом так, чтобы начинка была полностью закрыта мясом, связать рулет кулинарной нитью, либо закрепить зубочистками.
Разогреть большую сковороду с маслом, обжарить рулет на сильном огне, затем зарумянившийся рулет выложить в смазанную сливочным маслом форму для запекания или противень.
Поставить рулет в нагретую до 180 градусов духовку, запекать около 80-90 мин до готовности.
Если рулет начнет сильно румяниться, накрыть его фольгой.
Готовый рулет с грибами и сыром достать из духовки, дать остыть в течение 20мин, затем нарезать его ломтиками по 1см толщиной и выложить на блюдо.
Подавать рулет можно как горячим, так и холодным.
Мясо в духовке «Новогодний пир»
Запечь по этому рецепту можно любые части баранины косточке. Но стоит напомнить: чем моложе барашек – тем вкуснее получится блюдо.
По этому рецепту можно запекать в духовке как ребрышки, так и заднюю или переднюю ногу – по желанию.
• После приготовления вы получите 6 порций
• Время приготовления: 150 минут
Необходимо:
• баранина - 2-2,5 кг;
• чеснок - 5 зубчиков;
• специи - 2 ст.л. (по вкусу – подходящие для баранины);
• томатная паста - 2 ст.л.;
• соль - 1 ст.л.
Приготовление:
Мясо промыть и обсушить, натереть томатным соусом, перемешанным со специями, солью и пропущенным через пресс чесноком.
Выложить баранину в рукав для запекания, плотно его закрыть, сделать сверху несколько проколов, выложить в форму для запекания, поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около 2ч.
На каждый 1 кг веса мяса нужен 1 ч запекания – ориентируйтесь на вес мяса, который используете именно вы.
Определить готовность мяса, сделав прокол – если вытекает прозрачный сок, значит оно готово.
В конце запекания баранине можно дать дополнительно зарумяниться, аккуратно разрезав пакет.
Подавать запеченное в духовке мясо «Новогодний пир» обязательно горячим сразу после приготовления.
Запеченное куриное филе праздничное
Куриное филе – вкусный, питательный и относительно легкий мясной продукт, не содержащий много жира. Однако с его приготовлением связана одна проблема, на которую может сразу указать любая опытная хозяйка.
• После приготовления вы получите 4 порции
• Время приготовления: 30 минут
Необходимо:
• куриное филе - 4 шт.;
• сыр - 100 г;
• помидор - 2 шт.;
• оливковое масло - 3 ст.л.;
• зелень;
• перец;
• соль.
Приготовление:
Каждое куриное филе, представляющее собой половинку куриной грудки, промыть и обсушить.
Сделать на каждой филешке поперечные надрезы – достаточно глубокие, но не доходящие до нижнего края на 1,5-2см, расстояние между ними – около 1,5см.
Натереть кусочки курицы оливковым маслом, перцем и солью, можно использовать и другие специи по вкусу.
Помидоры промыть и обсушить, нарезать тонкими кружками, вырезав плодоножки, вставить по 1 кружку в каждый надрез в курином филе.
Пластинками нарезать сыр – тоже вставить между разрезами.
Уложить куриное филе в застеленный фольгой противень, запекать 20-25мин в разогретой до 180 градусов духовке.
Готовое праздничное запеченное куриное филе подавать к столу сразу после приготовления, посыпав рубленой зеленью.
Если заранее промариновать куриное филе в ваших любимых приправах и специях – блюдо получится еще сочнее и вкуснее!
Мясо под фруктово-сырным одеялом
Есть такое направление в кулинарии – фьюжн. К кухне фьюжн относятся все варианты блюд, в которых мясо сочетают с фруктами, шоколадом и т.д. Могут сюда же относиться и другие необычные сочетания продуктов.
Главный принцип кухни фьюжно – творчество без границ.
• После приготовления вы получите 6 порций
• Время приготовления: 90 минут
Ингредиенты:
• мясо - 1,5 кг (свинина/говядина нежирная);
• сыр - 200 г;
• сливочное масло - 20 г;
• киви - 6 шт.;
• банан - 4 шт.;
• соль;
• перец.
Приготовление:
Свежее мясо промыть, нарезать поперек волокон кусочками по 1см толщиной.
С одной стороны отбить каждый кусочек мяса, накрыв его пищевой пленкой.
Киви и бананы очистить, нарезать поперек тонкими кружками около 5мм толщиной.
На крупной терке потереть сыр.
Застелить фольгой противень для запекания, смазать сливочным маслом.
Мясо натереть перцем и солью, выложить одним слоем близко друг к другу на фольгу.
Уложить на каждый кусочек мяса по несколько кружков киви и банана, можно в несколько слоев.
Посыпать мясо с фруктами тертым сыром, накрыть сверху фольгой, поставить в нагретую до 220 градусов духовку на 1ч, убрать сверху фольгу, дать блюду зарумяниться.
Подавать запеченное под фруктово-сырным одеялом мясо к столу горячим, сразу после приготовления.
Из бананов и сыра получается очень нежная, кремовая корочка, а киви добавляет блюду пикантную кислинку. Вкус блюда – гармоничный и приятный.
Запеченные грибы с овощами
Ингредиенты:
• шампиньоны - 2 стакана;
• брокколи - 2 стакана;
• тыква - 2 стакана;
• цукини - 1 шт.;
• болгарский перец - 1 шт.;
• луковица - 1 шт.;
• оливковое масло - 3 ст. л.;
• уксус - 2 ст. л.;
• чеснок - 4 зубчика;
• тимьян - 1,5 ч. л.;
• соль - по вкусу;
• черный перец - по вкусу.
Приготовление:
• Духовку включаем на 180 градусов. Противень или форму с высокими бортиками застилаем фольгой. Овощи и грибы промываем, чистим, обсушиваем, режем примерно одинаковыми небольшими кусочками.
Смешиваем в чашке оливковое масло, измельченный чеснок, бальзамический уксус, соль, перец и тимьян. Поливаем смесью содержимое противня, перемешиваем, делаем ровный слой. Запекаем 20-30 минут – зависит от размера кусочков и качеств овощей.
Картофель с овощами и грибами в мультиварке
Ингредиенты:
• грибы - 200 г;
• картофель - 7 шт.;
• болгарский перец - 1 шт.;
• луковица - 1 шт.;
• помидор - 1 шт.;
• чеснок - 3 зубчика;
• оливковое масло - 2 ст. л.;
• зеленый лук - пучок;
• соль - по вкусу;
• черный перец - по вкусу.
Приготовление:
Грибы (лучше брать лесные, но подойдут и шампиньоны) крупно нарезаем. В мультиварке устанавливаем режим жарки, в чашу наливаем растительное масло. Пока оно греется, чистим и режем полукольцами лук.
Грибы обжариваем пару минут, добавляем лук и жарим еще минуты три. Добавляем нарезанный соломкой сладкий перец и измельченный помидор. Перемешиваем.
Молодую картошку чистим и нарезаем на четвертинки, добавляем в мультиварку. Ставим режим тушения на 20 минут. За 5 минут до финала открываем крышку, перчим, солим, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
Источник: sovkusom.ru
, ovkuse.ru