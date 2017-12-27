По словам отца студентки Олега ЮЛДАШЕВА, у девушки выключен телефон и никаких известий о ней нет уже сутки. - У нас в семье даже если на полчаса задерживаются, предупреждают. Вот и Лаура вышла в 15.00 из университета, сказала, что идет домой, но не пришла. Ее телефон выключен. Мы обзвонили и обошли всех друзей дочери, но никто ничего не знает. Раньше она никогда не уходила из дома. Сейчас ее поисками также занимаются полицейские, - рассказал отец пропавшей студентки. Лаура ЮЛДАШЕВА была одета в длинную черную куртку, черные джинсы, голубую кофту, вязаную шапку коричневого цвета и черные сапоги. Все, кто располагает какой-либо информацией о девочке, просьба сообщить по номеру телефона 8 771 433 99 33 или 102.