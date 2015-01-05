Правда, на самые важные и обсуждаемые вопросы полицейские области не ответили, пообещав дать разъяснения в ближайшие дни, а пока не штрафовать водителей и пешеходов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz По словам начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Ербола АЛИМБЕКЕРОВА, 9 января вступают в законную силу новый уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях РК. - Ряд статей из административного кодекса переведены в уголовный кодекс как уголовный проступок, - рассказал Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. - Так, например, статья "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС", "Нарушение  ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшие  причинение вреда средней тяжести" , "Оставление места ДТП при наступлении тяжких последствий", "Допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего допуск к управлению ТС", а также "Недоброкачественный ремонт ТС, введенных в эксплуатацию с техническими неисправностями". Кроме того, с 7 января 2015 года управление транспортными средствами должно осуществляться с включенным ближним светом фар, противотуманок или дневных ходовых огней, габариты к данному требованию не подходят. Также в Казахстане отменена доверенность на управление транспортным средством. По новому кодексу регистрации и учет лица, управляющего ТС, переданным физическим лицом во временное пользование, не требуется. То есть, если раньше водитель был обязан иметь при себе документ, подтверждающий право на управление ТС, то с нового года полицейские не будут требовать такого документа. Как уверяют в управлении административной полиции, у них достаточно технической оснащенности, дабы проверить числится ли автомобиль в угоне. К слову, на другие более важные вопросы журналистов, например, об автокреслах и аптечках, полицейские пообещали ответить в ближайшие дни. Видео Ербола АМАНШИНА