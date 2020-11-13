- Ранее еще в старом здании пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной помощи вручную, на носилках, доставляли на второй этаж, теперь в этой новой больнице есть специальный грузовой лифт. Это намного упрощает работу медперсонала. Раньше операционная была одноместной, но в новом корпусе сразу на двоих пациентах хирурги могут проводить сложные операции. В родильном отделении при необходимости будет оказана реанимационная помощь матерям, имеются также и кювезы, где ведется наблюдение за недоношенными детьми и их сердцебиением , - сказала главный врач центральной больницы Курмангазинского района Гульсара Нурмаганбеткызы.

- В каждой палате имеется не менее трех кислородных точек. Всего больница оснащена девятью аппаратами ИВЛ. Имеется три реанимационных коек, две койки интенсивной терапии. Наши врачи реаниматологи прошли онлайн-обучение по последнему протоколу лечения. В настоящее время в провизорном отделении больницы готовится 28 мест. Если количество пациентов станет больше, возможно увеличение койко-мест до 40, - сказал хирург Нургиса Шолпанов.

В больнице нового типа работают пять отделений: родильное, хирургическое, детское, инфекционное и отделение общей терапии, которые оснащены новейшим и современным медицинским оборудованием. Стоит отметить, что инфекционное отделение находится в отдельном корпусе. Для машин скорой помощи имеются теплые боксы, отдельная кухня, прачечная и место для дезинфекции.В рамках подготовки ко «второй волне» пандемии новое хирургическое отделение больницы будет временно переформировано в провизорный стационар. Вместе с этим, все палаты были оборудованы 63 кислородными точками. Процесс подачи кислорода пациентам теперь будет регулироваться централизованной кислородной системой. Не придется как раньше переносить тяжелые баллоны. В случае «второй волны» пандемии провизорное отделение возглавит заместитель главного врача по лечебной части Курмангазинской районной центральной больницы, хирург Нургиса Шолпанов.По словам заместителя акима Курмангазинского района Жастлека Хасанова, строительство больницы было осуществлено при спонсорской поддержке компании «НКОК». - В здании проведены необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество, - сказал он. К слову, в Курмангазинском районе действуют центральная больница, центральная поликлиника, 16 амбулаторий, 2 сельские больницы и 8 медицинских пунктов. Всего в вышеназванных медицинских учреждениях работают 63 врача и 336 медработников среднего звена. В частности, в Курмангазинской районной центральной больнице работают 13 медработников высшего звена, 49 среднего и 36 младшего.