Новую больницу достроили в районе Атрауской области
Больница была сдана в эксплуатацию в Курмангазинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В больнице нового типа работают пять отделений: родильное, хирургическое, детское, инфекционное и отделение общей терапии, которые оснащены новейшим и современным медицинским оборудованием.
Стоит отметить, что инфекционное отделение находится в отдельном корпусе.
Для машин скорой помощи имеются теплые боксы, отдельная кухня, прачечная и место для дезинфекции.
- Ранее еще в старом здании пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной помощи вручную, на носилках, доставляли на второй этаж, теперь в этой новой больнице есть специальный грузовой лифт. Это намного упрощает работу медперсонала. Раньше операционная была одноместной, но в новом корпусе сразу на двоих пациентах хирурги могут проводить сложные операции. В родильном отделении при необходимости будет оказана реанимационная помощь матерям, имеются также и кювезы, где ведется наблюдение за недоношенными детьми и их сердцебиением , - сказала главный врач центральной больницы Курмангазинского района Гульсара Нурмаганбеткызы.
В рамках подготовки ко «второй волне» пандемии новое хирургическое отделение больницы будет временно переформировано в провизорный стационар. Вместе с этим, все палаты были оборудованы 63 кислородными точками.
Процесс подачи кислорода пациентам теперь будет регулироваться централизованной кислородной системой. Не придется как раньше переносить тяжелые баллоны.
В случае «второй волны» пандемии провизорное отделение возглавит заместитель главного врача по лечебной части Курмангазинской районной центральной больницы, хирург Нургиса Шолпанов.
- В каждой палате имеется не менее трех кислородных точек. Всего больница оснащена девятью аппаратами ИВЛ. Имеется три реанимационных коек, две койки интенсивной терапии. Наши врачи реаниматологи прошли онлайн-обучение по последнему протоколу лечения. В настоящее время в провизорном отделении больницы готовится 28 мест. Если количество пациентов станет больше, возможно увеличение койко-мест до 40, - сказал хирург Нургиса Шолпанов.
По словам заместителя акима Курмангазинского района Жастлека Хасанова, строительство больницы было осуществлено при спонсорской поддержке компании «НКОК».
- В здании проведены необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество, - сказал он.
К слову, в Курмангазинском районе действуют центральная больница, центральная поликлиника, 16 амбулаторий, 2 сельские больницы и 8 медицинских пунктов. Всего в вышеназванных медицинских учреждениях работают 63 врача и 336 медработников среднего звена.
В частности, в Курмангазинской районной центральной больнице работают 13 медработников высшего звена, 49 среднего и 36 младшего.
Фото предоставлено региональной службой коммуникации Атырауской области
