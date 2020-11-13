На реализацию проекта из республиканского бюджета было выделено 678 млн тенге. Подрядная организация, которая занималась данным проектом, - ТОО "Западстройинвест". По словам акима Акжайыкского района Калияра Айтмухамбетова, школа была построена в 1984 году. Рассчитана она на 624 ученика. -Рядом со школой находится интернат с 80 стульями, который раньше также не был капитально отремонтирован. В текущем учебном году принято 292 учащихся, в 7 дежурных классах традиционно обучается 81 школьник, - пояснил глава района. Школьники и их родители также рады такому событию. - Мы очень рады, что в здании был проведен капитальный ремонт, ведь он не проводился со дня строительства. Теперь условия для учебы наших детей улучшены. Я считаю, что руководство района и области правильно делают, что ремонтируют школы, ведь будущее наших детей - это будущее нашей страны. Мой сын очень ждет, когда закончится пандемия и он придет в обновленную школу, - говорит мама ученика школы. Необходимо отметить, что школу в эксплуатацию должны были сдать в октябре, но из-за сложностей в приобретении стройматериалов в связи с карантинными мерами, не открытие пришлось на месяц отложить.