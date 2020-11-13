Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя департамента контроля качества товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, с 1 октября в ЗКО COVID-19 заболели 45 детей, из них 19 - это дети в возрасте от 5 до 10 лет. - У 80% заболевших детей болезнь протекает бессимптомно. Чаще всего это контактные в домашних очагах с ранее заболевшими КВИ. С 1 сентября в области на карантин были закрыты шесть школ, три из которых в районах. Заболели 7 воспитателей и их помощники, а также 7 воспитанников дошкольных учреждений, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Как стало известно, COVID-19 выявили у 20 педагогов, в трех случаях это учителя начальных классов. 18 дежурных классов в школах были закрыты на карантин. - В школах и детских садах, где выявили заболевших, была проведена дезинфекция, - отметил Нурлыбек Мустаев.