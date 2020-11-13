Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 11 ноября в 22.35. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, на разъезде "Пепел" в Бурлинском районе грузовой поезд сбил лошадей. – Машинист грузового поезда заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях и попытался экстренно затормозить, пытаясь избежать столкновения. Но наезд остановить не удалось. В результате погибли восемь лошадей разных мастей. В общей сложности стоянка составила 14 минут, - отметил начальник управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов. По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Уральск. Владелицей домашних животных оказалась 43-летняя жительница ЗКО, она привлечена к административной ответственности по статье 559 КРКоАП "Нарушение правил проезда гружевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог". Ей назначен штраф в размере 5 МРП. – С начала текущего года всего зарегистрировано 1628 фактов экстренного торможения поездов, связанных с нахождением скота на железнодорожном полотне. За выпас скота в полосе отвода железных дорог всего к административной ответственности привлечено 1 124 правонарушителя. Транспортная полиция вновь напоминает, что выход животных на железнодорожные пути создает угрозу безопасному движению поездов. Экстренное торможение может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров, ущерб перевозимому грузу. При столкновении с животными повреждается локомотив, дорога несет убытки. Также возникают нарушения в графике движения поездов, - отметил Жасулан Байкенов.