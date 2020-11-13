Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, в регионе сложилась непростая экологическая ситуация, связанная с ухудшением атмосферы. – Основная проблема региона, которая волнует жителей - это экологическая обстановка, состояние атмосферного воздуха. В абсолютном выражении у нас эти показатели снижаются по сравнению с прошлым годом, это касается и выбросов, сбросов и отходов. Но при этом вопрос экологии сильно беспокоит наших жителей, особенно областного центра. Мы проводим работу с предприятиями, так же мы ведем работу по коммунальным источникам выбросов. В конце этого года на левом берегу реки Урал планируется завершение строительства и запуск КОС (канализационно-отчистные сооружения - прим. автора). После этого мы планируем приступить к ликвидации "тухлой балки", это поля испарения, которые мы используем для городской канализации и отходов Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Рекультивацию планируем начать в следующем году. Кроме этого стоит вопрос о строительстве КОС и на правом берегу реки и полигона твердых бытовых отходов. Вопросы улучшения экологической ситуации - это первая проблема, которую нужно решать. Сюда же относится работа по зеленым насаждениям и улучшению атмосферы, - рассказал Махамбет Досмухамбетов. Кроме этого, глава региона отметил, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод переноситься не будет. – Атырауский нефтеперерабатывающий завод находится на окраине города. Он прошел три этапа реконструкции, используемые технологии соответствуют всем современным требованиям. Завод производит бензин по евростандарту. Но все же производство наносит урон экологии. 1 ноября был зафиксирован факт слива не очищенных стоков. В связи с этим мы провели совещание с участием руководителей крупных предприятий, департамент экологии проводит проверку и примет соответствующие меры. Завод переноситься не будет, - заявил Махамбет Досмухамбетов. Вместе с тем аким области подтвердил снижение водного потенциала реки Урал. Вопрос, по словам Махамбета Досмухамбетова, решается на межгосударственном уровне. – 80% стока формируется на территории России, Оренбург, ЗКО и наша область испытывает трудности с водой. Мы проводим дноуглубительные работы как на реке Кигач, так и на реке Урал. Мы испытываем трудности в вопросах обеспечения населения питьевой водой, проводим необходимые технические работы, переоборудуем водозаборы. Но в целом ситуацию держим под контролем, - отметил Махамбет Досмухамбетов.