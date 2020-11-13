Всего на сегодняшний у день в районе насчитываете 24667 голов птицы, из них более 18 тысяч в частных подворьях. - Свыше 70 процентов птиц находятся у частных подворьях. Потому что каждая семья может успешно заниматься птицеводством. Мы это приветствуем. В районе есть все условия, чтобы разводить птицу. В случае необходимости местный акимат готов поддержать любые предложения или оказать содействие в проблемном вопросе фермера, - пояснил главный специалист районного отдела сельского хозяйства Асланбек Жумашев . Сельчане зачастую пользуются мерами государственной поддержки для открытия и развития своего дела или расширения частного подворья. Адилет Каиргалиев житель Жанибекского района. Мужчина отмечает, что главное в сфере сельского хозяйства это труд. На сельхозярмарке, которые проводятся в районе регулярно, он приобрёл по сниженным ценам кур, уток, гусей и индюков. - Выращивать птицу не настолько кропотливый труд. Главное, нужно знать основные правила ухода за птицей. Птица быстро растёт. Основное-это в первые месяц-полтора за ними тщательно ухаживать, после того, как окрепнут, они уже сами по себе растут, главное вовремя кормить, - рассказывает житель районного центра Жанибекского района Адилет Кайыргалиев. Необходимо отметить, что за 2 года сельчане приобрели по сниженным ценам более 5 тысяч голов птицы.