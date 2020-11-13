В общей сложности с 4 по 11 ноября было найдено 120 мертвых птиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ATPress.kz. Два десятка мертвых птиц обнаружили в атырауском государственном природном резервате «Ак Жайык» (видео) Тогда при патрулировании подведомственной территорий инспекторами государственного природного резервата «Ак Жайык», в районе устья правого Яицкого канала (в буферной зоне резервата), где проводятся дноуглубительные работы, были обнаружены 15 туш бакланов и 5 туш чайки «хохотун». На место обнаружения мертвых птиц был осуществлен совместный выезд сотрудников областной территориальной ветеринарной инспекции, областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, где была обследована местность и изъяты пробы у погибших птиц. Взятые пробы были направлены в г. Нур-Султан для изучения причины гибели. Кроме того, на другой день, 5 ноября, сотрудниками департамента экологического контроля и РГП «Казгидромет» для исследования были отобраны пробы почвы, воды и воздуха. 12 ноября официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров сообщил, что образцы погибших птиц для исследования сразу же были направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. 9 ноября оттуда пришло первое сообщение – птичий грипп не подтвердился. 11 ноября пришло сообщение, что сальмонеллез не подтвердился, а вот результаты по пастереллёзу – положительные. При этом Мереке Шалхаров подчеркнул, что это только предварительные результаты анализов. По его словам, в указанном районе продолжают находить тушки мертвых птиц. И по последним данным, на вечер 11 ноября, всего было обнаружено 120 мертвых птиц – 8 чаек и 112 бакланов.  