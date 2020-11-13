Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста показал у 638 казахстанцев, 30 из которых - в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 119 129 случаев, 7 382 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 108 958 человек выздоровели. – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 247 человек, среди которых 497 детей. 192 казахстанца находятся в тяжелом состоянии, состояние 20 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 27 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. На 13 ноября зарегистрировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК.