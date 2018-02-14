Новую площадь в Уральске переименуют в честь первого президента Казахстана

Однако когда именно такое решение вступит в законную силу - неизвестно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Слушания о присвоении названий улицам в микрорайоне Жулдыз, ПДП-1 и новой площади прошли еще 12 января в школе №2. Как выяснилось, ономастическая комиссия приняла решение, что новая площадь, расположенная между 6 и 7 микрорайонами, будет названа в честь первого президента Казахстана. Между тем, в пресс-службе акимата г. Уральск отметили, что решение не вступило в законную силу. Также на слушании было предложено скверу в районе ремзавода присвоит