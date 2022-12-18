Новые автобусы получили сельские школы в ЗКО

Школьные автобусы марки «ПАЗ» вручили районным отделам образования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением образования ЗКО По информации регионального управления образования, за счёт республиканского бюджета в лизинг приобретены 54 автобуса. 15 декабря восемь из них предоставили представителям отделов образования Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Теректинского, Шынгырлауского районов и района Байтерек. Их передадут на баланс сельских школ. Автобусы рассчитаны на 21 место. В ближайшие дни сельским школам передадут ещё восемь автобусов. Ранее, в сентябре этого го