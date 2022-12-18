Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Новые автобусы получили сельские школы в ЗКО

Школьные автобусы марки «ПАЗ» вручили районным отделам образования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением образования ЗКО По информации регионального управления образования, за счёт республиканского бюджета в лизинг приобретены 54 автобуса. 15 декабря восемь из них предоставили представителям отделов образования Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Теректинского, Шынгырлауского районов и района Байтерек. Их передадут на баланс сельских школ. Автобусы рассчитаны на 21 место. В ближайшие дни сельским школам передадут ещё восемь автобусов. Ранее, в сентябре этого го
Арайлым Усербаева
Новые автобусы получили сельские школы в ЗКО
Школьные автобусы марки «ПАЗ» вручили районным отделам образования, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Новые автобусы получили сельские школы в ЗКО
Новые автобусы получили сельские школы в ЗКО
Фото предоставлено управлением образования ЗКО По информации регионального управления образования, за счёт республиканского бюджета в лизинг приобретены 54 автобуса. 15 декабря восемь из них предоставили представителям отделов образования Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Теректинского, Шынгырлауского районов и района Байтерек. Их передадут на баланс сельских школ. Автобусы рассчитаны на 21 место. В ближайшие дни сельским школам передадут ещё восемь автобусов. Ранее, в сентябре этого года, девять таких же транспортных средств передали районным отделам образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Образование автобусы школы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article