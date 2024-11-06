Новые должности появятся в детсадах и школах Казахстана

Одним из важных шагов для улучшения условий образования детей с особыми потребностями является введение в детских садах должности педагогов-ассистентов. Это специалисты, которые будут оказывать непосредственную помощь детям в адаптации к образовательному процессу. В школах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет введена новая должность «индивидуального помощника», который будет работать с детьми, нуждающимися в дополнительной поддержке.

Об обучении лиц с инвалидностью рассказал на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, в стране для работы с детьми-инвалидами, задействованы около 9 тысяч специальных педагогов.

Одним из важных шагов для улучшения условий образования детей с особыми потребностями является введение в детских садах должности педагогов-ассистентов. Это специалисты, которые будут оказывать непосредственную помощь детям в адаптации к образовательному процессу. В школах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет введена новая должность «индивидуального помощника», который будет работать с детьми, нуждающимися в дополнительной поддержке.

В связи с этим с 2025 года планируется начало подготовки «педагогов-ассистентов» в колледжах Казахстана. Важно отметить, что в профессиональный стандарт «Педагог» также будут включены новые направления для работы с детьми с особыми потребностями.

В последние годы наблюдается рост числа детей, нуждающихся в особых образовательных условиях. По данным психолого-медико-педагогической консультации, в Казахстане на учете состоят 203 тысячи детей с инвалидностью, из которых 66 тысяч — дошкольного возраста, а 137 тысяч — школьного.

Обучение и реабилитация детей с особыми потребностями осуществляется в 496 специализированных образовательных учреждениях по всей стране. Условия для их обучения созданы в 69% дошкольных организаций, 88% школ и 80% колледжей.