Новые правила въезда в Россию с 1 июля: что нужно знать казахстанцам

С 1 июля для казахстанцев вступают в силу новые правила въезда через приложение "Госуслуги RuID".

С 1 июля текущего года для ряда иностранных граждан, включая казахстанцев, вступают в силу новые требования при пересечении российской границы. Теперь для въезда в страну необходимо использовать мобильное приложение "Госуслуги RuID", передает РИА Новости.

Нововведение направлено на усиление контроля и безопасности. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев, государству необходимо заранее владеть информацией о въезжающих лицах, целях их визита и сроках пребывания.

- Важно, что речь не идет о создании искусственных барьеров. Предусмотрены исключения для граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций. То есть регулирование направлено не против добросовестных людей, а против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум, - подчеркнул депутат.

Как подготовиться к поездке?

Согласно новым правилам, желающим въехать в РФ необходимо:

Создать персональный профиль в приложении "Госуслуги RuID".

Подать электронное заявление о предстоящем въезде не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Кого касаются изменения?

Важное уточнение ранее дал официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев. По его словам, обязательная регистрация через мобильное приложение "Госуслуги RuID" с 1 июля касается казахстанцев, которые прибывают в Россию для учебы или осуществления трудовой деятельности.