Новые роботы-пылесосы Xiaomi пополнили линейку «умных» устройств компании в Казахстане

Компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве потребительской электроники и «умных» устройств, объявила о старте продаж в Казахстане новых продуктов, расширяющих портфолио AIoT в регионе: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max и Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Новинки призваны упростить выполнение повседневных задач и привнести в дом более интеллектуальные решения. В рамках стратегии «Человек x Автомобиль x Дом» Xiaomi продолжает выпускать инновационные продукты, которые органично вписывают передовые технологии в повседневную жизнь, становясь при этом более доступными и практичными для пользователей.Н

Компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве потребительской электроники и «умных» устройств, объявила о старте продаж в Казахстане новых продуктов, расширяющих портфолио AIoT в регионе: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max и Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Новинки призваны упростить выполнение повседневных задач и привнести в дом более интеллектуальные решения. В рамках стратегии «Человек x Автомобиль x Дом» Xiaomi продолжает выпускать инновационные продукты, которые органично вписывают передовые технологии в повседневную жизнь, становясь при этом более доступными и практичными для пользователей.

Новая линейка роботов-пылесосов Xiaomi отвечает самым разнообразным потребностям в домашней уборке. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max предлагает экспертную уборку благодаря таким передовым функциям, как автоматическая мойка швабры при высокой температуре и быстрая сушка горячим воздухом, а также такие усовершенствования, как выдвижной рычаг швабры, щетка для срезания спутанных волос и сверхмощный всасывающий вентилятор, что делает пылесос идеальным для тех, у кого в приоритете тщательная уборка и минимальный уход за техникой. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro делает упор на мощное всасывание и интеллектуальные функции, включая точную систему предотвращения столкновений с препятствиями и обнаружение ковров.

Робот-пылесос Xiaomi X20 Max: мощность и точность для идеальной уборки дома

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max - это мощное интеллектуальное решение для безупречной уборки дома с минимальными усилиями. Созданный для тех, кто ставит во главу угла эффективность и результативность, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max оснащен обновленной базовой станцией «все-в-одном» с системой высокотемпературной автоматической мойки швабры, при этом пользователи могут настраивать температуру воды, обеспечивая оптимальные результаты уборки. Кроме того, функция сушки горячим воздухом высушивает тканевые насадки всего за три часа, предотвращая появление неприятных запахов.

Отличительной особенностью является инновационная выдвижная швабра, которая проникает в углы и по краям для тщательной уборки. Обладая впечатляющей силой всасывания 8000 Па, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max без труда поднимает и удаляет глубоко въевшуюся пыль, шерсть домашних животных и другой мусор, что делает его идеальным выбором для семей с домашними животными или аллергиками.

Усовершенствованная технология обхода препятствий позволяет Xiaomi Robot Vacuum X20 Max плавно перемещаться вокруг мебели и других объектов, сводя к минимуму риск столкновений и гарантируя тщательную уборку каждый раз. Работающий от надежного аккумулятора емкостью 5200 мАч, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max может работать до 120 минут непрерывно, что делает его идеальным для больших домов и многокомнатных помещений.

Робот-пылесос Xiaomi X20 Pro: Экспертная уборка с умным подходом

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro обеспечивает комплексную и интеллектуальную уборку благодаря своим передовым функциям, идеально подходящим для занятых профессионалов с большими домами и квартирами. Универсальная базовая станция упрощает уход за пылесосом: она автоматически опустошает резервуар всего за 13 секунд, а также автоматически очищает тканевые насадки для швабры, сокращая время и усилия, необходимые для ухода за пылесосом.

Благодаря мощности всасывания 7000 Па и четырем регулируемым уровням, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro эффективно справляется с грязью и шерстью домашних животных на различных поверхностях, включая ковры. Интеллектуальная система обнаружения ковров увеличивает мощность там, где это необходимо, что обеспечивает тщательную уборку. Усовершенствованная технология избегания препятствий позволяет пылесосу обходить мебель и другие объекты, обеспечивая полное покрытие вашего дома. С аккумулятором емкостью 5200 мАч, рассчитанным на до 160 минут работы, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro идеально подходит для продолжительной уборки. Управляемый через приложение Mi Home/Xiaomi Home, он обеспечивает настраиваемую и удобную уборку, адаптированную к вашему дому и образу жизни.

Цена и наличие

Пылесосы доступны в магазинах партнеров:

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max - Xiaomi stores\mi.com.kz, Технодом\technodom.kz, Сулпак\sulpak.kz и Мечта\mechta.kz

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro - Xiaomi stores \ mi.com.kz, Мечта \ mechta.kz, Sulpak \ Sulpak.kz, Белый Ветер \ Shop.kz, Технодом \ technodom.kz, Алсер \ Alser.kz.

Стоимость моделей:

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max - 309 990 тенге.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro - 279 990 тенге.