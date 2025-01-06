Новые требования к услуге доставки еды утвердили в Казахстане

Новые требования к доставке еды вступили в силу с 1 января 2025 года.

Комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции Казахстана утвердил новый стандарт доставки продукции общественного питания по заказам потребителей. Он введен в действие с 1 января 2025 года.

- Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в республике Казахстан, - отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должен руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.

Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.

Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами, уточнили в ведомстве.