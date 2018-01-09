Как рассказал заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ, на сегодняшний день ЦОН оказал более 33 тысяч госуслуг. - Также в здании Smart city расположен центр оказания услуг предпринимателям, который уже оказал 190 услуг, - пояснил замакима. - Сейчас в городе хватает двух филиалов ЦОНа. В планах у нас открытие специализированного автоЦОНа. Что касается именно этого филиала, то мы хотим сделать из него "умное" здание, которому пока нет аналогов в ЗКО. Что именно здесь будет - пока открывать секреты не буду, но могу сказать, что здесь все будет автоматизировано. Стоит отметить, что в здании ЦОНа также расположены кабинеты прокурора, адвоката и медиатора, которые отвечают на все вопросы горожан.