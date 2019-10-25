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Социум

Новый гостиничный комплекс строится в Аксае

Помимо этого, в городе идет строительство современной СТО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Бурлинского района Миржан Сатканов сообщил, что ТОО «АйрГрупп» ведет строительство современной СТО с административным зданием. Объем инвестиций составит 100 млн тенге. После завершения строительства на постоянной будут открыты более 25 рабочих мест. Завершение строительства запланировано на 2020 год. - Также в городе начато строительство 4-зведочного гостиничного комплекса. Строительством занимается ТОО «ПСП Серик». Объем инвестиций - 3,5 млрд тенге. После завершения строительства на пос
Дана Рахметова
Новый гостиничный комплекс строится в Аксае
Помимо этого, в городе идет строительство современной СТО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Бурлинского района Миржан Сатканов сообщил, что ТОО «АйрГрупп» ведет строительство современной СТО с административным зданием. Объем инвестиций составит 100 млн тенге. После завершения строительства на постоянной будут открыты более 25 рабочих мест. Завершение строительства запланировано на 2020 год. - Также в городе начато строительство 4-зведочного гостиничного комплекса. Строительством занимается ТОО «ПСП Серик». Объем инвестиций - 3,5 млрд тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится свыше 45 человек, - рассказал аким района. По его словам, активное строительство идет в Бурлинском районе и других объектов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство гостиница

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