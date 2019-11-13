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Социум

Новый мост через реку Урал построят в ЗКО

Автомобильный мост через реку Урал построят в районе села Чапаево Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбека Менеева, строительство нового моста через реку Урал позволит сократить протяженность пути примерно на тысячу километров, что упростило был доставку товаров в Кавказские и Закавказские республики, Ставропольский и Краснодарские края, а также на юг Европейского континента. – Весь поток автомашин с юга Казахстана и Китая направить
Арайлым Усербаева
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
Автомобильный мост через реку Урал построят в районе села Чапаево Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбека Менеева, строительство нового моста через реку Урал позволит сократить протяженность пути примерно на тысячу километров, что упростило был доставку товаров в Кавказские и Закавказские республики, Ставропольский и Краснодарские края, а также на юг Европейского континента. – Весь поток автомашин с юга Казахстана и Китая направить с поселка Жымпиты Сырымского района через мост по республиканской дороге выехать в Казталовский и Жанибекские районы, а дальше в РФ. Стоимость проекта составляет более 36 миллиардов тенге. В связи с высокой стоимостью реализации проекта нам нужно рассмотреть механизм финансирования на 2020-2024 годы, - сообщил Казбек Менеев. Стоит отметить, что организация этого маршрута имеет важное социальное значение для населения, которое проживает на пути следования. Будет возможность создания новых рабочих мест с помощью придорожного сервиса и инфраструктуры. По словам Казбека Менеева, это позволит оживить экономику не только Западно-Казахстанской области, но и соседней Волгоградской области. Еще одной важной задачей, которая стоит перед дорожниками Казбек Менеев назвал соединение районных центров с областными центрами асфальтовой дорогой с твердым покрытием. –  Из 12 районов области девять соединены с областными центрами, остались только Бокейординский, Жанибекский и Казталовские районы. Туда вкладываются немалые деньги, президент приезжал, осматривал. Эти населенные пункты находятся на на дорогах республиканского значения. Сейчас мы реализуем проект строительство дороги Бурлин-Аксай-Жымпиты, и эта дорога проходит через 16 населенных пунктов нашей области. Чрез два года мы соединим Аксай и Жымпиты асфальтированным дорожным покрытием, - добавил Казбек Менеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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