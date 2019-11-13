Новый мост через реку Урал построят в ЗКО

Автомобильный мост через реку Урал построят в районе села Чапаево Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбека Менеева, строительство нового моста через реку Урал позволит сократить протяженность пути примерно на тысячу километров, что упростило был доставку товаров в Кавказские и Закавказские республики, Ставропольский и Краснодарские края, а также на юг Европейского континента. – Весь поток автомашин с юга Казахстана и Китая направить