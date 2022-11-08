Новый поезд из Алматы в Конаев запустят 11 ноября

Он будет курсировать раз в сутки. В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что 11 ноября начнёт курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев. Поезд будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением со станции Алматы-1 в 6:44 и прибытием на станцию Капшагай в 8:35, а также отправлением со станции Капшагай в 19:15 и прибытием на станции Алматы-1 в 20:50. В составе поезда - три вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО «Пассажирские перевозки». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, п