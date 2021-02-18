В средней школе села Приречное Теректинского района проходит необычная акция. Для того чтобы мотивировать детей к чтению книг, педагоги решили заинтересовать их велосипедом. Другими словами, прочитавший много сказок и произведений школьник получает подарок - велосипед. Для этого было закуплено два велосипеда: один за счет профсоюза, второй - за счет сельского акимата. – Дети действительно начали читать, появился интерес. Задача заключается не только в количестве прочитанных произведений, но и в качестве. Ребенок должен понимать о чем читает, пересказать, прочувствовать. Велосипеды послужили хорошим стимулом. Один велосипед мы уже разыграли среди детей начальных классов. Его получила ученица третьего класса Молдир Сагынгалиева, она прочитала и пересказала 15 сказок. Второй планируем разыграть среди учеников 5-11 классов, - рассказала библиотекарь сельской школы Алтын Бакисова. Руководитель районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова сообщила, что сельских школах реализуется проект "Окуга куштар мектеп". Главной его задачей является мотивация детей к чтению книг и агитация казахской литературы. – Мы составили детальный план на год. Учащиеся дежурных классов на переменах читают народные сказки, а школьные библиотекари ходят по школе и раздают книги. Детям очень нравится читать такие сказки, как «Бабушкины сказки», «Шаруа мен аю», сказки Андерсена, «Куырмаш», «Аяз», «Акку каздар». У них увеличивается словарный запас, расширяется кругозор. Также педагоги проводят читальные марафоны, по итогам которых ученики были награждены грамотами, - рассказала Жанаргуль Хусаинова. Кроме этого, среди учеников 5-9 классов проводятся акция "Почитай 20 минут и напиши эссе за 3 минуты". Отличившиеся ученики также были награждены дипломами. По словам педагогов, работа в этом направлении будет продолжаться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.