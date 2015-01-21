Первый заместитель акима области Серик ШАПКЕНОВ был назначен госинспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК. Далее НОГАЕВ представил активу нового первого заместителя - им стал Арман УТЕГУЛОВ, замакима области, курировавший до этого сельское хозяйство. В свою очередь, кресло заместителя акима области вместо УТЕГУЛОВА занял 36-летний Игорь СТЕКСОВ. Прежнее место работы - директор регионального филиала фонда развития «Даму» по ЗКО, а также филиалов "Даму" в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях. Еще раньше он работал в Народном и Евразийском банках. После назначения Игорь СТЕКСОВ обратился к активу области на казахском языке. Правда, надолго его не хватило, и он быстро перешел на официальный русский. Прослушать его обращение можно здесь: