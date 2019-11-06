Новый заместитель акима назначен в Уральске

Мирас Мулкай был назначен вместо Сергея Доли, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По решению конкурсной комиссии, на должность заместителя акима города Уральск был назначен Мирас Мулкай. Ранее он занимал должность руководителя отдела строительства города Уральск. Он был назначен вместо Сергея Доли, который покинул эту должность по собственному желанию. Мулкай Мирас Рустемович - 1989 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «финансы» и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жанг