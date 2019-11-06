Мулкай Мирас Рустемович - 1989 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «финансы» и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Строительство». В разные годы работал: – статистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска; – главным специалистом сектора благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска – заведующим сектора благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска; - заместителем руководителя от дела жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск; - руководителем отдела строительства г.Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Новый заместитель акима назначен в Уральске
Мирас Мулкай был назначен вместо Сергея Доли, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По решению конкурсной комиссии, на должность заместителя акима города Уральск был назначен Мирас Мулкай. Ранее он занимал должность руководителя отдела строительства города Уральск. Он был назначен вместо Сергея Доли, который покинул эту должность по собственному желанию. Мулкай Мирас Рустемович - 1989 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «финансы» и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жанг