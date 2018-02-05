Нурлан Ногаев возмутился низкой эффективностью госпрограммы

Глава Атырауской области заявил об этом в ходе выездного расширенного совещания в Исатайском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году в Атырауской области было выделено 927 миллионов тенге на кредитование, залоговое обеспечение - 97,6 миллиона и 51 миллион тенге на реализацию программы "Бастау Бизнес". - По данной программе было обучено 750 человек, из них 130 открыли свое дело. 77 - при помощи кредитов и 54 -