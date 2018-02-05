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Социум

Нурлан Ногаев возмутился низкой эффективностью госпрограммы

Глава Атырауской области заявил об этом в ходе выездного расширенного совещания в Исатайском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году в Атырауской области было выделено 927 миллионов тенге на кредитование, залоговое обеспечение - 97,6 миллиона и 51 миллион тенге на реализацию программы "Бастау Бизнес". - По данной программе было обучено 750 человек, из них 130 открыли свое дело. 77 - при помощи кредитов и 54 -
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Нурлан Ногаев возмутился низкой эффективностью госпрограммы
Глава Атырауской области заявил об этом в ходе выездного расширенного совещания в Исатайском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году в Атырауской области было выделено 927 миллионов тенге на кредитование, залоговое обеспечение - 97,6 миллиона и 51 миллион тенге на реализацию программы "Бастау Бизнес". - По данной программе было обучено 750 человек, из них 130 открыли свое дело. 77 - при помощи кредитов и 54 - на собственные средства. Кроме того, через школу молодого предпринимателя прошли 40 человек, по развитию действующего бизнеса было обучено 110 предпринимателей, - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айкын ЕЛЕУСИЗОВ. Как отметил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, при реализации государственных программ поддержки бизнеса нужно руководствоваться не количеством обученных людей, а максимальной эффективностью. - 750 сельчан, обученных бизнесу, - это хорошо, но факт того, что только 130 из них открыли бизнес, говорит о низкой эффективности. Нужно учитывать желание людей, их ориентированность в бизнесе. В Кызылкогинском районе обучили 253 человека, вот только реальный бизнес открыли только 22 человека. Остальные остались в стороне. Почему такое происходит? Что мы можем сделать, чтобы помочь оставшимся, а их 231 потенциальных предпринимателей. Всем ответственным органам необходимо прикладывать большое усилий в этом направлении,- заявил Нурлан НОГАЕВ. В качестве одного из решений данной проблемы заместитель акима области Алибек НАУТИЕВ предложил проводить предварительный анализ и мониторинг популярных бизнес-направлений в сельской местности и только после этого составлять план и тематику образовательных семинаров. - Мы должны оказывать мощную поддержку начинающим предпринимателям и их проектам, достигать максимальной эффективности при реализации государственных программ. Со своей стороны мы всегда поддержим интересные бизнес-проекты и стартапы, - пояснил Нурлан НОГАЕВ.
Ерлан ОМАРОВ
Бизнес предпринимательство обучение программа реализация

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