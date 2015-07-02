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Нурсултан Назарбаев о борьбе с коррупцией: «Я сказал, что неприкосновенных не будет»

Борьбу с коррупцией в республике Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал беспрецедентной. Об этом Глава государства рассказал в интервью авторам документального фильма "С Назарбаевым о главном", который вчера, 1 июля, показывали телеканалы "Хабар" и "КТК". Кадр из фильма "С Назарбаевым о главном" Говоря о борьбе с коррупцией, журналист Ерлан Бекхожин спросил о схожести борьбы с мздоимцами в Казахстане и Сингапуре. Президент этого города-государства Ли Куан Ю говорил, что посадил друга, чтобы свести коррупцию к минимуму. "Мы много говорили с Ли Куан Ю. И там, и здесь. Но, нас нельзя сра
Marat
Нурсултан Назарбаев о борьбе с коррупцией: «Я сказал, что неприкосновенных не будет»
Борьбу с коррупцией в республике Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал беспрецедентной. Об этом Глава государства рассказал в интервью авторам документального фильма "С Назарбаевым о главном", который вчера, 1 июля, показывали телеканалы "Хабар" и "КТК".
Кадр из фильма &quot;С Назарбаевым о главном&quot;
Кадр из фильма &quot;С Назарбаевым о главном&quot;
Кадр из фильма "С Назарбаевым о главном" Говоря о борьбе с коррупцией, журналист Ерлан Бекхожин спросил о схожести борьбы с мздоимцами в Казахстане и Сингапуре. Президент этого города-государства Ли Куан Ю говорил, что посадил друга, чтобы свести коррупцию к минимуму. "Мы много говорили с Ли Куан Ю. И там, и здесь. Но, нас нельзя сравнивать. Сингапур – это город с пятью миллионами человек, у нас - большая страна. И борьба у нас сейчас идёт беспрецедентная", - заявил Президент. "И отца моих трёх внуков посадил. Вы думаете, они ко мне не приходили со слезами, вместе с матерью? Думаете не говорили, мол, что тебе стоит? Но, когда я видел, что это явно, что убиты два человека молодых, заместители его банка… как можно прощать?! "Сколько бизнесменов от него пострадали! Почему забываем, что аким Павлодарской области, аким Атырауской области, аким Карагандинской области, который поднялся до премьер-министра? Все они были моими знакомыми", - продолжил Президент. В ходе диалога Нурсултан Назарбаев рассказал, что предупреждал своих родственников, друзей, когда он объявлял о масштабной борьбе с коррупцией. "Я сказал, что неприкосновенных не будет. Никакой крыши не будет. Что нельзя совать руку в государственные средства. Вот идет очень острая борьба. Знаете, что сместили президента "Экспо-2017", все ведь следят. Приглашал, объяснял, как это важно. Но, если не понимают, не осознают, будем заставлять", - заявил Президент. При этом Назарбаев выразил сожаление и сказал, что ему обидно, когда подводят люди, которым он доверился. "Обидно, что ребята, которым даёшь расти, доверяешь, учишь их и развиваешь, рубят сук, на котором сидят". Обидно", - заявил Президент. Рассказывая о предупреждении коррупции, Президент сообщил, что все разрешительные системы нужно перевести на бесконтактные формы. "Надо всё убрать. Разрешительные системы убрать надо. Чтобы получить какое-то разрешение, бумагу, человек не ходил к нему (чиновнику – Авт.), а получал это всё через интернет, через банковские перечисления", - сообщил Нурсултан Назарбаев.   Источник: informburo.kz
Коррупция Назарбаев интервью президент

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