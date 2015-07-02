Нурсултан Назарбаев о борьбе с коррупцией: «Я сказал, что неприкосновенных не будет»

Борьбу с коррупцией в республике Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал беспрецедентной. Об этом Глава государства рассказал в интервью авторам документального фильма "С Назарбаевым о главном", который вчера, 1 июля, показывали телеканалы "Хабар" и "КТК". Кадр из фильма "С Назарбаевым о главном" Говоря о борьбе с коррупцией, журналист Ерлан Бекхожин спросил о схожести борьбы с мздоимцами в Казахстане и Сингапуре. Президент этого города-государства Ли Куан Ю говорил, что посадил друга, чтобы свести коррупцию к минимуму. "Мы много говорили с Ли Куан Ю. И там, и здесь. Но, нас нельзя сра