В ходе визита президент Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВ посредством телемоста ознакомился с крупными объектами нефтегазовой отрасли: месторождением Кашаган, заводом «Болашак», нефтеперекачивающими станциями Каспийского трубопроводного консорциума и компании КазтрансОйл. Во время собрания в «Салтанат Сарайы» с работниками нефтегазовой отрасли аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона. - В 1993 году ВРП Атырауской области составлял 0,6 млрд (606,2 млн тенге). А в 2015 году объем валового регионального продукта составил 4,2 трлн тенге. За 6 месяцев этого года ВРП составил 2,4 трлн. тенге (103,2%), и как ожидается, достигнет 4,5 трлн к концу года, - рассказал аким. – Также стоит отметить успешное выполнение программы индустриализации – по ее завершению в регионе будет создано 5 615 рабочих мест на 54 инвестиционных объектах. За последние 6 лет нами было запущено 37 проектов на общую стоимость 91,2 миллиарда тенге. В своем докладе аким отметил и рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, а также развитие сельского хозяйства. - Количество активных субъектов МСБ за 10 месяцев текущего года составило 46 912, и увеличилось в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2001 года, - доложил Нурлан НОГАЕВ. – В 1991 году общий объем производства в сельском хозяйстве составил 800 тысяч тенге, а в 2015 году уже 58,8 миллиардов тенге. Также, в области увеличились темпы жилищного строительства: если в 1991 году было сдано в эксплуатацию 163 тысячи квадратных метров жилья, то в 2015 году этот показатель достиг отметки в 550 тысяч квадратных метров. Помимо этого Нурлан НОГАЕВ рассказал Президенту о начале строительства в 2017 году дороги Атырау-Астрахань. - Мы выполняем ваше поручение, в следующем году начнется строительство трассы между Атырау и Астраханью по программе «Нурлы Жол», - рассказал Ногаев. – Помимо этого мы много внимания уделяем образовательной сфере. Так, в 2016 году в области был заменен школьный инвентарь – парты, доски во всех школах региона, а также началось обеспечение горячим питанием всех учащихся начальных классов.