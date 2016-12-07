Сегодня ночью в новостройках по улице Мункейулы упавшие с крыш ледяные глыбы снега сильно повредили автомобили, припаркованные вблизи подъездов.- По адресу Мункейулы 108/4, проживает моя сестра. Мы приехали к ним в гости. Выйдя утром на улицу, она обнаружила, что машина, разбита. Снегом пробило лобовое стекло, прогнуло крышу и капот автомобиля, - рассказала Аягоз КОЖАМБАЕВА.Жители этих домов утверждают, что КСК только расчищают улицу от снега. Как сообщил руководитель КСК «ИП«Мукатаев Н.А.», что крышу они не чистили, потому что обильный снегопад начался только вчера. - Дворовую территорию, подъезды мы чистим, также обслуживаем подвальное помещения. Жителей мы предупреждали не ставить машины вблизи дома, а парковать их на стоянках, - рассказывает руководитель КСК.Стоит отметить, что обильный снегопад начался еще 3 декабря. Коммунальщики работают в усиленном режиме.