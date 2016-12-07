Актюбинцы сообщают о спецоперации на территории нефтеперерабатывающего завода

Видео спецоперации распространяется в YuoTube и соцсетях. На кадрах видно, как сотрудники силовых структур в касках и бронежилетах забегают на территорию нефтеперерабатывающего завода в районе 41-го разъезда. jtTSFOsWSB0 ZVyc2yGWgIE О подробностях мы сообщим позже.