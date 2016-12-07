6 декабря 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимой Наталье ЛОКТЕВОЙ, обвинявшейся по статье 99 "Убйство" УК РК. Со слов судьи Бакыта ЕРМАХАНОВА, было установлено, что подсудимая ЛОКТЕВА в течение семи дней распивала спиртные напитки вместе со своей знакомой, ее сыном и сожителем ШЕВЦОВЫМ.В ночь на 13 августа 2016 года во дворе у знакомой Локтевой компания из четырех человек распивали спиртные напитки. После того, как знакомая с сыном ушли домой, между Локтевой и Шевцовым возникла словесная ссора. Шевцов, обвиняя сожительницу в неверности, стал избивать ее. Бил руками по голове, а также по рукам и ногам. Женщина взяла с земли кухонный нож, которым они открывали спиртное, нанесла один удар в грудную клетку в область сердца. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы тяжкого преступления, Локтева разбудила сына знакомой и попросила помочь перенести убитого мужчину со двора. После чего Локтева сообщила об обнаружении трупа Шевцова в полицию.Суд признал Наталью ЛОКТЕВУ виновной в совершении убийства и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Подсудимая ЛОКТЕВА до последнего заявляла, что не убивала своего сожителя и считает приговор несправедливым.