Все эти машины со сточными водами отправлялись с Чинаревского месторождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте экологии по ЗКО, последний анализ воды, взятый в реке Ембулатовка в Зеленовском районе ЗКО не подтвердил наличия в ней вредных веществ. Несмотря на то, что в реке Ембулатовке нет вредных веществ, факт загрязнения коммунально-сточными водами все-таки был, но виновные лица еще не установлены, поэтому расследование продолжается. Как выяснилось, департаментом экологии был сделан запрос природопользователям Чинаревского месторождения, в котором они просили предоставить сведения обо всех транспортных средствах, которые вывозили сточные воды с территории месторождения. В ответе на запрос было сказано, что с 1 сентября по 16 октября 2016 года с Чинаревского месторождения было сделано 208 рейсов со сточными водами пятью предприятиями - это ТОО «КазАвтоТрейвл», ТОО «Uniserv», ИП «Фитисов», ТОО «ЖайыкКурылыс» и ИП «Мустафин». Однако, как было установлено, до официального места слива доехали лишь 163 машины. Также стало известно, что в этом же районе загрязнена река Быковка. - Мы отправили туда своих специалистов, они взяли пробы воды в реке Быковка. Гидрохимический анализ показал, что в реке в некоторых частях имеется загрязнение коммунально-бытовыми стоками. На сегодняшний день проводится работа по установлению виновных лиц, - сообщил руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол КУАНОВ. Напомним, в октябре нынешнего года жители села Кирсаново Зеленовского района заявили о том, что река Ембулатовка загрязнена коммунально-бытовыми отходами природопользователями Чинаревского месторождения, из-за чего в водоеме дохнет рыба. Виктор МАКАРСКИЙ