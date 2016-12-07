Их интересы в суде будет представлять департамент по защите прав потребителей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как стало известно, гражданский иск о возмещении вреда подан в суд, и его рассмотрение начнется уже 13 декабря. - Мы обратились в суд от имени всех отравившихся о возмещении вреда. Там выходит чуть более трех миллионов тенге - это по 100 тысяч тенге 24 пострадавшим и по 300 тысяч троим пострадавшим (беременной женщине и детям - прим.автора), - рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Сергей ЩЕРБИНА. Между тем, расследование массового отравления бургерами продолжается. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 28 человек, среди них беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Полиция завела уголовное дело на хозяина заведения по статье 304 ч.1 УК РК. Позже 28 госпитализированным был поставлен диагноз сальмонеллез. Носителем бактерий оказался повар заведения.   