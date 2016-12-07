Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным «Казгидромет», завтра, 8 декабря, в ЗКО ожидаются морозы до -16-18 градусов днем и до -25 градусов ночью. Жители ЗКО уже получают СМС-рассылки о предстоящих морозах от департамента ЧС.