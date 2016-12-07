Берик УапВо время презентации Кашагана, Глава государства обратился к сидящему в зале молодому человеку. В 2000 году, будучи семилетним мальчиком, Берик УАП встретился с Президентом на открытии месторождения Кашаган. Нурсултан НАЗАРБАЕВ вспомнил, как помазал лицо мальчика нефтью. В 2013 году они вновь встретились на церемонии открытия завода "Болашак". Тогда Берик учился в Манчестерском университете в Великобритании. Берик УАП выбрал профессию нефтяника, он отучился за границей и уже полгода работает в нефтяной компании на освоении месторождения Кашаган. Нурсултан НАЗАРБАЕВ пожелал молодому нефтянику больших успехов в выбранной профессии.2000 год. Нурсултан Назарбаев и Берик Уап Сегодня, 7 декабря, глава государства в Атырау официально запустил добычу нефти на месторождении Кашаган. - Я поздравляю всех казахстанцев с запуском Кашагана, это большая радость для всей страны, - сказал Президент. Также глава государства рассказал, как изменились атыраусцы за годы независимости. - Сейчас атыраусцы - это совершенно другие люди, сильные специалисты, которые работают на инженерами в иностранных фирмах и сложных производствах, знают иностранные языки, это те люди, которые поднимают страну, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. – Я приехал, чтобы поздравить атыраусцев с приближающимся Днем независимости и пожелать им всего наилучшего. 1 ноября 2016 года добыча на Кашагане вышла на коммерческий уровень более 75 тысяч баррелей нефти в сутки. В настоящее время проводятся работы с целью наращивания уровня добычи и его стабилизации на уровне 180 тыс. баррелей в сутки. До конца текущего года планируется добыть до 1 млн тонн нефти и 680 млн кубометров газа, в 2017 году – 8,9 млн тонн нефти и 5,6 млрд кубометров газа. В последующих годах планируется нарастить добычу до 13 млн тонн нефти и 9 млрд кубометров газа в год. Нефтегазовое месторождение Кашаган представляет собой первое крупное разведанное шельфовое месторождение на территории казахстанского сектора Каспийского моря. Его совокупные запасы составляют примерно 35 миллиардов баррелей нефти, из которых 11 миллиардов баррелей относятся к извлекаемым. В завершении церемонии запуска проекта Кашаган глава государства наградил 13 работников нефтегазовой сферы Атырауской области. Затем прошла встреча с иностранными инвесторами-акционерами компании NCOC.