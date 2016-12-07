Задержания происходят в разных частях города, сообщает официальный представитель Министерства информации и коммуникаций РК. спецопре - В настоящее время силами Комитета национальной безопасности РК проводится спецоперация в Актобе в районе нефтеперерабатывающего завода. Задержания происходят в разных частях города. В настоящее время цели спецоперации и задачи, стоящие в рамках задержания в разных частях города, не разглашаются. Подробности будут даны после окончания спецоперации Комитетом национальной безопасности РК, - пояснил пресс-секретарь, официальный представитель Министерства информации и коммуникаций РК Арсен БЕКТАСОВ. Напомним, видео спецоперации в районе 41-го разъезда появились в соцсетях и YouTube сегодня днем.