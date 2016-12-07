Совместная спецоперация полисменов и егерской службы по поиску тех, кто незаконно вырубает хвойные породы деревьев, в Актобе начнётся через неделю, однако в регион уже начинают поставлять партии ёлок и сосен. Нелегальные каналы поставки пресекают сотрудники погранслужбы. - У нас зарегистрирован случай незаконного провода хвойных деревьев. 33-летний россиянин ехал на грузовой машине, в которой было 1500 ёлок. На погранзаставе «Жайсан-авто» (Оренбургское направление) сотрудники КНБ проверили у него документы, оказалось, что груз у него не было фитосанитарных документов, - прокомментировала сотрудник войсковой части 2030 Гульмира НАУРЫЗБАЕВА. Россиянину объяснили, почему его не пропускают в Актобе и отправили обратно на Родину. Вторая попытка зафиксирована во вторник. Теперь гражданин РФ решил схитрить: загрузил в бортовую «ГАЗель» пятьсот ёлок и изменил маршрут - в Казахстан он попытался попасть через пункт пропуска «Алимбет авто» (Орское направление). Однако и на этот раз незадачливого контрабандиста через границу не пустили: на этот раз причиной стало то, что он не указал место доставки товара. Дежурившие в ту смену пограничники предполагают, что через несколько дней настойчивый «ёлочный торговец» попытается снова доставить зелёный товар на актюбинские рынки.