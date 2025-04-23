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Социум

Жителям ЗКО планируют продлить скидку на газ

Получающие адресную социальную и жилищную помощь жители могли воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелёк» на главной странице приложения eGov Mobile.
Кристина Кобина
Жителям ЗКО планируют продлить скидку на газ

Такая возможность была доступна по пилотному проекту с декабря 2024 года жителям Шымкента и Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Получающие адресную социальную и жилищную помощь жители могли воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелёк» на главной странице приложения eGov Mobile.

— Граждане получают SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе «Социальный кошелёк». Потребителям достаточно указать в приложении только лицевой счёт адреса проживания. При этом нет необходимости потребителям предоставлять документы на жильё, —  тогда отметили в министерстве.

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Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Она распространяется на объём, потреблённый в пределах норм, утверждённых акиматами. В Шымкенте это (631 м3/мес) и Западно-Казахстанской области (833 м3/мес). Объём потреблённого газа со скидкой до 24% (в ЗКО – 19%, в Шымкенте – 24%) составил 2,9 млн м3 на 23,5 млн тенге.

К слову, только в ЗКО и Шымкенте более 9 тысяч абонентов смогли воспользоваться скидкой. Проект завершается в апреле, поэтому Министерство энергетики прорабатывает вопрос о продлении его срока до 30 июня, сообщил глава ведомства Ерлан Аккенженов на заседании правительства. В будущем министерство планирует масштабировать проект по всему Казахстану.

— В настоящее время прорабатывается вопрос о продлении срока пилотного проекта до 30 июня с последующим масштабированием на все газифицированные регионы страны сроком на один год, — отметил Аккенженов.

Фото: pexels.com

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