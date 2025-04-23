Жителям ЗКО планируют продлить скидку на газ

Получающие адресную социальную и жилищную помощь жители могли воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелёк» на главной странице приложения eGov Mobile.

Такая возможность была доступна по пилотному проекту с декабря 2024 года жителям Шымкента и Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Получающие адресную социальную и жилищную помощь жители могли воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелёк» на главной странице приложения eGov Mobile.

— Граждане получают SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе «Социальный кошелёк». Потребителям достаточно указать в приложении только лицевой счёт адреса проживания. При этом нет необходимости потребителям предоставлять документы на жильё, — тогда отметили в министерстве.

Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Она распространяется на объём, потреблённый в пределах норм, утверждённых акиматами. В Шымкенте это (631 м3/мес) и Западно-Казахстанской области (833 м3/мес). Объём потреблённого газа со скидкой до 24% (в ЗКО – 19%, в Шымкенте – 24%) составил 2,9 млн м3 на 23,5 млн тенге.

К слову, только в ЗКО и Шымкенте более 9 тысяч абонентов смогли воспользоваться скидкой. Проект завершается в апреле, поэтому Министерство энергетики прорабатывает вопрос о продлении его срока до 30 июня, сообщил глава ведомства Ерлан Аккенженов на заседании правительства. В будущем министерство планирует масштабировать проект по всему Казахстану.

— В настоящее время прорабатывается вопрос о продлении срока пилотного проекта до 30 июня с последующим масштабированием на все газифицированные регионы страны сроком на один год, — отметил Аккенженов.

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